Конгресс подрывает политику Трампа в отношении России

"Существуют две американские политики в отношении России. Прежде всего, политика, проводимая президентом и несколькими его советниками в Белом доме, согласно которой он в будущем видит себя другом Владимира Путина. Однако параллельно, с самого начала его мандата, Конгресс проводит крайне жесткую политику в отношении России. Конгресс с республиканским большинством все же принял несколько решений, направленных на усиление санкций, и подстраховался, дабы президент не смог в одностороннем порядке изменить статус-кво в отношении России по наиболее чувствительным досье, таким как Украина. Решения по делу Скрипаля лишь подтверждают эти две динамики. В разговоре с глазу на глаз советники Белого дома даже признались нашей организации, что, по их мнению, таким образом Конгресс пытается провалить политику Дональда Трампа", - сказал Кенсез.

"Посредством санкций Конгресс выражает некую солидарность с Великобританией [где был отравлен Скрипаль]. Но в более долгосрочной перспективе американские конгрессмены и дипломаты стремятся показать России, что действия такого рода неприемлемы и что агрессивная инициатива в любой форме, как в Европе, так и в Северной Америке, будет осуждена и наказана", - поясняет эксперт.

"Это подтверждение того, что у Трампа нет согласия республиканского большинства для осуществления настоящего сближения с Владимиром Путиным, - считает собеседник издания. - Тем не менее, не следует преувеличивать "путинофилию" Дональда Трампа и его окружения. Он уже принял ряд довольно символичных решений по энергетическим вопросам в Европе, в частности, когда он критиковал газопровод, призванный соединить Россию с Германией, или по американскому ядерному вооружению. Подобные решения всегда приводили к крайне негативным последствиям для русских".

"Трамп может отсрочить внедрение санкций. Однако президент не может отменить санкции, за которые проголосовал Конгресс. Стоит даже ожидать того, что Конгресс будет присматривать за действиями Дональда Трампа и его администрации с тем, чтобы санкции были приведены в действие", - полагает Кенсез.