11:39 11.08.2018 | Политика | Новости
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КНДР не готова "делать первый" шаг на пути полной денуклеаризации Корейского полуострова

Пхеньян не готов полностью отказаться от использования ядерное оружия. Об этом передает CNN.

КНДР не готова

Северокорейское руководство в Пхеньяне отклонило все предложения США по денуклеаризации до момента, пока Вашингтон не анонсирует программу снятия санкций с КНДР

Стоит отметить, что во время встречи в Сингапуре и подписания соглашения о прекращении войны, никто не говорил о полной денуклеаризации региона, теперь это позволяет обеим сторонам интерпретировать устное соглашение на свое усмотрение.

Напомним, что в июне президент США Дональд Трамп пообещал, что до конца 2018 года на Корейском полуострове не останется американских солдат. В ходе переговоров американский лидер заявил, что подписание мирного договора между Южной Кореей и КНДР снизит необходимость удерживать на полуострове 23,5 тыс. солдат. Однако, когда точно начнется процесс вывода войск в документе не указано. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", глава американского государства Дональд Трамп заявил лидеру КНДР Ким Чен Ыну о намерении снять санкции против Пхеньяна на фоне дальнейшего улучшения отношений двух стран. 


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