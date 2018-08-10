10:32 10.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Военно-морского присутствия в Азово-Черноморском регионе необходимо усиление, - Турчинов

На данный момент военно-морского присутствия Украины в Азово-Черноморском регионе необходимо усилит.

Военно-морского присутствия в Азово-Черноморском регионе необходимо усиление, - Турчинов

Это нудно сделать для адекватного противодействия российской экспансии. Такое мнение высказал секретарь Совета безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Как сказано в сообщении, опубликованном на сайте СНБО в пятницу, 10 августа, Турчинов побывал в районе проведения операции Объединенных сил, где проверил готовность к противодействию российской агрессии на юге Украины, организации береговой обороны и защиты побережья Азовского моря.

Турчинов обсудил с командованием Военно-морских сил Вооруженных сил Украины вопрос создания в Азовском море корабельно-катерной группы ВМС, заявив, что в регионе необходимо усиление военно-морского присутствия путем "перебазирования части корабельно-катерного состава ВМС ВСУ, развертывания дополнительных постов наблюдения за береговой линией и акваторией моря, а также групп быстрого реагирования на русские провокации в Азовском регионе.

Во время пребывания в Мариупольском порту Турчинов также определил с руководством Государственной пограничной службы комплекс заданий по техническому обеспечению и усилению морской составляющей в обеспечении надежной защиты южной границы страны.

Он также отметил, что в районе проведения ООС одним из наиболее угрожающих направлений остается Мариупольский, "где не исключается проведение врагом как сухопутных, так и морских десантных операций вдоль Азовского побережья".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Совет национальной безопасности и обороны готовит законопроект о снятии ограничений на приватизацию оборонных предприятий и возможности инвестиций в них. Как сказано в сообщении, опубликованном на сайте СНБО во вторник, 26 июня, сейчас ведомство активно работает с Кабинетом министров и Верховной Радой. При этом секретарь Совбеза Александр Турчинов отметил, что, в частности работа идет с профильным комитетом, чтобы на законодательном уровне снять любые ограничения по приватизации государственных оборонных предприятий, а также инвестированию, в том числе привлечению зарубежных инвестиций в эти предприятия, что на сегодняшний день жестко ограничивает украинское законодательство.


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