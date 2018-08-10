08:15 10.08.2018 | Политика | Новости
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В США назвали причины по которым вводятся новые санкции против России

Вашингтон при помощи санкций намерен добиться лучшего поведения со стороны российского правительства

В США назвали причины по которым вводятся новые санкции против России

Санкции этот именно тот путь. Об этом накануне в четверг, 9 августа, на брифинге заявил официальный представитель государственного департамента Штатов Хезер Науэрт.

По его словам, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео говорили о том, что мы бы хотели иметь лучшие отношения с российским правительством. Мы понимаем, что у нас есть много вопросов, которые вызывают взаимную обеспокоенность. Россия большая страна, и мы тоже, − отметила Науэрт .

Напомним, в среду, 8 августа, Вашингтон объявил о введении новых санкций против России из-за инцидента в британском Солсбери.

Как сообщал УРА-Информ, первый пакет мер вступит в силу 22 августа и предполагает полный запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения.

Второй пакет санкций может быть введен через 90 дней. Москва может избежать его, если гарантирует неприменение химоружия в будущем.


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