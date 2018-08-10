12:36 10.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украинские дипломаты требуют встречи с Сенцовым

Посольство Украины в РФ и консульство в Екатеринбурге прислали очередное обращение в Федеральную службу исполнения наказаний РФ о предоставлении разрешения на посещение Олега Сенцова консулом.

Украинские дипломаты требуют встречи с Сенцовым

Об этом сообщила первый вице-спикер ерховнои Рады Украины Ирина Геращенко.

Однако, по ее словам, ответа - пока нет.

Геращенко сообщила, что украинская сторона еще раз прислала предложение России о встрече омбудсменов Людмилы Денисовой и Татьяны Москальковой в Минске или на другой площадке для разблокирования процесса посещения украинцев находящихся в заключении и их немедленного освобождения.

Напомним, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова призвала комиссию по вопросам помилования на территории Ямало-Ненецкого автономного округа России в ближайшие дни рассмотреть ходатайство матери Олега Сенцова о помиловании украинского политзаключенного.

Как сообщал УРА-Информ, украинский омбудсмен Людмила Денисова попросила российскую сторону о переводе украинского политзаключенного Олега Сенцова в одну из больниц Москвы для вывода его из голодовки.


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