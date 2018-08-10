Украинские дипломаты требуют встречи с Сенцовым

Об этом сообщила первый вице-спикер ерховнои Рады Украины Ирина Геращенко.

Однако, по ее словам, ответа - пока нет.

Геращенко сообщила, что украинская сторона еще раз прислала предложение России о встрече омбудсменов Людмилы Денисовой и Татьяны Москальковой в Минске или на другой площадке для разблокирования процесса посещения украинцев находящихся в заключении и их немедленного освобождения.

Напомним, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова призвала комиссию по вопросам помилования на территории Ямало-Ненецкого автономного округа России в ближайшие дни рассмотреть ходатайство матери Олега Сенцова о помиловании украинского политзаключенного.

Как сообщал УРА-Информ, украинский омбудсмен Людмила Денисова попросила российскую сторону о переводе украинского политзаключенного Олега Сенцова в одну из больниц Москвы для вывода его из голодовки.