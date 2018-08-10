У Сенцова собрался консилиум врачей

Об этом сообщила российский журналист Виктория Ивлева в Facebook.

По сообщению епископа Григория Михнова-Вайтенко (епископ Апостольской православной церкви, который пытается посетить Сенцова - ред.), который по-прежнему находится в Лабытнанги, Олег жив. Сегодня у него был многочасовой консилиум с приглашением врачей из местной больницы, - написала она.

По ее словам, в субботу и воскресенье свидания по распорядку колонии запрещены, но "епископ не оставляет надежды попасть к Олегу в начале недели, если за выходные дни не произойдет какого-нибудь невероятного чуда".

Как сообщал "УРА-Информ", Посольство Украины в РФ и консульство в Екатеринбурге прислали очередное обращение в Федеральную службу исполнения наказаний РФ о предоставлении разрешения на посещение Олега Сенцова консулом. Украинские дипломаты требуют встречи с Сенцовым Об этом сообщила первый вице-спикер ерховнои Рады Украины Ирина Геращенко. Однако, по ее словам, ответа - пока нет.