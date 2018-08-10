02:00 10.08.2018 | Политика | Новости
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США планирует создать к 2020 году космические войска

Соединенный Штаты Америки планируют до 2020 года создать космические войска.

США планирует создать к 2020 году космические войска

По мнению вице-президента США Майка Пенса, необходимо обеспечить господство в космосе на фоне усиления угроз со стороны Китая и России.

По его словам, отчет, который сегодня опубликует Министерство обороны, представляет собой важный шаг на пути к созданию Космических войск в качестве шестой ветви наших Вооруженных сил. Он определяет четыре действия, которые мы предпримем для развития наших космических возможностей, - сказал Пенс.

В свою очередь "Голос Америки" сообщает, что некоторые представители военного ведомства встретили план создания отдельного подразделения вооруженных сил крайне негативно, настаивая, что это повлечет за собой лишние бюрократические сложности. Кроме того, это может привести к заметной реорганизации вооруженных сил и лишить Военно-воздушные силы части обязанностей.

Напомним, как сообща УРА-Информ, 18 июня президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать создание космических войск. По его словам, космическая программа США увязла в политике. Он также пообещал вернуть Соединенные Штаты на Луну и достичь Марса.

Выступая на космодроме на мысе Канаверал, президент США заявил, что новые войска будут отдельным, равнозначным видом в составе вооруженных сил. Трамп также подписал директиву по уменьшению мусора на околоземной орбите и создание безопасной среды в космосе.


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