14:55 10.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко утвердил закон, относящий фермеров-ФЛП к плательщикам единого налога

Глава украинского государства Петр Порошенко одобрил законопроект №6490-д, согласно которому семейные фермерские хозяйства отнесли к плательщикам единого налога 4-й группы. 

Порошенко утвердил закон, относящий фермеров-ФЛП к плательщикам единого налога

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Отметим, с сегодняшнего дня фермеры-ФЛП в случае принятия документа в целом будут плательщиками единого налога 4-й группы. Однако, несмотря на это, фермеры должны соответствовать ряду критериев. В частности, земледельцы должны в первую очередь:

- заниматься исключительно производством сельхозпродукции (ее переработкой и поставкой);

- осуществлять хоздеятельность по месту налогового адреса;

- не использовать труд наемных лиц, а членами такого фермерского хозяйства должны быть лишь члены семьи.

Также соответствующий документ создает правовые, экономические и социальные предпосылки для легализации семейных фермерских хозяйств с приобретением статуса физического лица-предпринимателя - производителя сельскохозяйственной продукции. 

Кроме того, законопроектом внесены изменения в закон "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины", согласно которым семейным фермерским хозяйствам предоставляется дополнительная финансовая поддержка через механизм доплаты в пользу застрахованных лиц. Таким образом, государственное социальное страхование будет в размере: 0,9 минимального страхового взноса - первый год; 0,8 - второй год и так далее до 0,1 минимального страхового взноса на девятый и десятый годы.

Такая помощь оказывается за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", цена на украинские арбузы продолжает снижаться. Причина в улучшении погодных условий, которые способствуют активному сбора урожая и увеличения предложения на рынке.

По словам фермеров, пока цены поддерживает активный спрос на внутреннем рынке и повышенный интерес со стороны компаний-экспортеров.


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