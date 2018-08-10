Порошенко распорядился начать подготовку послания президента к Верховной Раде

Как сказано на сайт президента в пятницу, 10 августа, соответствующее распоряжение глава государства подписал в четверг. Согласно распоряжению, Райнин возглавит рабочую группу по подготовке послания, а за методическое и научное обеспечение подготовки проекта документа будет отвечать заместитель рабочего группы, советник президента, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко.

Рабочая группа в двухнедельный срок определит структуру и график подготовки проекта послания, содержание необходимых материалов и за два месяца подготовит и представит на рассмотрение проект послания и сборник статистических материалов к нему.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко дал поручение украинским дипломатам готовить новую резолюцию по Крыму. Ее нужно подготовит к следующей сессии Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций для прекращения какие-либо спекуляции по поводу статуса полуострова. Об этом в четверг утром, 9 августа, на своей страничке в социальной сети написал глава государства.