17:33 10.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Макрон пообщался с Путиным о Сенцове

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным состояние здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Макрон пообщался с Путиным о Сенцове

Так, Макрон передал Путину свои опасения относительно состояния здоровья Сенцова и акцентировал внимание на необходимости срочного гуманитарного решения ситуации со стороны России, сообщает Reuters.

Как сообщал "УРА-Информ", Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в пятницу утром, 10 августа, обратилась к комиссии по вопросам помилования на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Она просит как можно скорее рассмотреть прошение матери политзаключенного, украинского режиссера Олега Сенцова, удерживаемого в колонии "Белый медведь" в городе Лабытнанги, о помиловании ее сына. Как написала украинский омбудсмен сегодня утром на своей страничке в Facebook, обращение Людмилы Сенцовой о помиловании сына передано для рассмотрения Комиссии по вопросам помилования на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.


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