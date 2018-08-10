Макрон пообщался с Путиным о Сенцове

Так, Макрон передал Путину свои опасения относительно состояния здоровья Сенцова и акцентировал внимание на необходимости срочного гуманитарного решения ситуации со стороны России, сообщает Reuters.

Как сообщал "УРА-Информ", Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в пятницу утром, 10 августа, обратилась к комиссии по вопросам помилования на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Она просит как можно скорее рассмотреть прошение матери политзаключенного, украинского режиссера Олега Сенцова, удерживаемого в колонии "Белый медведь" в городе Лабытнанги, о помиловании ее сына. Как написала украинский омбудсмен сегодня утром на своей страничке в Facebook, обращение Людмилы Сенцовой о помиловании сына передано для рассмотрения Комиссии по вопросам помилования на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.