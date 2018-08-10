Из-за конфликта с Константинополем российские попы остались без Шенгена

Об этом сообщает "Русская служба Би-би-си".

Речь идет о том, что Греция отказала некоторым священникам РПЦ в получении шенгенской визы.

По словам настоятеля храма Сергия Радонежского в Москве Виктора Биксея, он хотел вместе с семьей поехать на Афон, но ему пришел отказ в шенгенской визе с формулировкой "Нет обоснований пребывания на территории Греции".

В конце июля в визе отказали еще одном московском священнику, заместителю председателя церковного отдела по благотворительности и социальному служению Александру Алешину. Он рассказал, что уже бывал в Греции много раз и никогда ему не отказывали в визе.

О похожей проблеме в начале августа написал на своей странице в Фейсбуке церковный публицист, священник Владимир Вигилянский. По его словам, в мае он с женой тоже подал документы на получение трехлетней шенгенской визы через греческое консульство. Тогда ему выдали визу только на месяц, а в визовом центре ему посоветовали писать, что он не священник, а пенсионер, - рассказал Вигилянский.

Источник близкий к Константинополю пояснил, что это политика греческого правительства. Теперь священников РПЦ воспринимают как потенциальных шпионов и агентов влияния. Кроме того, Константинопольский Патриархат близко связан с Греческой церковью - в Греции находится святая гора Афон, которая подчиняется Константинополю.

О том, что проблемы с визами у священников связаные с процессом автокефалии в Украине, Би-би-си рассказал источник в РПЦ и подтвердил источник, близкий к Константинополю.

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