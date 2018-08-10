13:29 10.08.2018 | Политика | Новости
100200992:roman_z

Ассанж готов свидетельствовать перед Сенатом США

Основатель обличительной платформы WikiLeaks Джулиан Ассанж, который уже шесть лет скрывается от американского правосудия в посольстве Эквадора в Лондоне, рассматривает возможность свидетельствовать перед Сенатом США.

Ассанж готов свидетельствовать перед Сенатом США

Речь идет о возможном вмешательстве России в выборы в Соединенных Штатах в 2016 году. Об этом заявила адвокат Ассанжа в четверг, 9 августа.

По информации WikiLeaks, комитет Сената США по вопросам разведки попросил Ассанжа рассмотреть возможность лично свидетельствовать в закрытом слушании относительно того, помогала ли Москва Дональду Трампу выиграть выборы, отмечает Reuters. Россия отвергает это, а Трамп утверждает, что сговора между его командой и РФ не было.

Как сообщал "УРА-Информ", Памела Андерсон в интервью The Hollywood Reporter рассказала о своих взаимоотношениях с Джулианом Ассанжем, который, как она считает, находится в серьезной опасности.


Поделиться
Читайте также:
 
Лоукостер Wizz Air может запустить рейс из Львова во Франкфурт В Киеве митингующие перекрыли Почтовую из-за подтопления раскопок - ФОТО, ВИДЕО В Полтавской области горит мусорная свалка - ФОТО На День независимости "Укрзализныця" запустит дополнительный экспресс
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив