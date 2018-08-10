Ассанж готов свидетельствовать перед Сенатом США

Речь идет о возможном вмешательстве России в выборы в Соединенных Штатах в 2016 году. Об этом заявила адвокат Ассанжа в четверг, 9 августа.

По информации WikiLeaks, комитет Сената США по вопросам разведки попросил Ассанжа рассмотреть возможность лично свидетельствовать в закрытом слушании относительно того, помогала ли Москва Дональду Трампу выиграть выборы, отмечает Reuters. Россия отвергает это, а Трамп утверждает, что сговора между его командой и РФ не было.

Как сообщал "УРА-Информ", Памела Андерсон в интервью The Hollywood Reporter рассказала о своих взаимоотношениях с Джулианом Ассанжем, который, как она считает, находится в серьезной опасности.