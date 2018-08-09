02:00 09.08.2018 | Политика | Новости
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В Венесуэле оппозиционер признался в покушении на Мадуро

Венесуэльский оппозиционер, бывший глава муниципальной полиции Сальваторе Луккезе взял на себя ответственность за организацию атаки дронов на президента Мадуро на параде в Каракасе.

В Венесуэле оппозиционер признался в покушении на Мадуро

Как сообщает в среду, 8 августа, Reuters со ссылкой на интервью, которое Лучезе дал агентству, он заявил, что действовал совместно с движением антиправительственных активистов, которое известно в Венесуэле под названием Сопротивление.

Мы имели четкую цель, но не смогли на все сто процентов ее реализовать. Поэтому вооруженная борьба будет продолжаться, - пояснил бывший полицейский, добавив, что

атака дронов во время митинга - это часть серии вооруженных атак на Мадуро.

Вместе с тем он отказался описывать свою точную роль в операции, а также не назвал других участников, которые с ним работали, поскольку опасается за собственную безопасность.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в субботу, 4 августа, произошла попытка покушения на президента Венесуэлы во время военного парада в Каракасе. По данным властей страны, к трибуне, где находился Мадуро, были направлены несколько летательных аппаратов со взрывчаткой, которые удалось обезвредить в воздухе. Ранения получили семеро гвардейцев, президент не пострадал.

Ответственность за инцидент взяла на себя ранее неизвестная группировка Фланелевые солдаты.


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