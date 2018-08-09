16:33 09.08.2018 | Политика | Новости
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В США раскрыли требования к РФ в рамках новых санкций

Новые санкции, которые США планируют ввести против Российской Федерации за незаконное использование химического оружия, будут введены в два этапа, если Россия не выполнит требования, связанные с прекращением такого использования.

В США раскрыли требования к РФ в рамках новых санкций

Об этом заявил в беседе с журналистами управляющий представитель Госдепа, который общался на условиях анонимности.

Чиновник подтвердил информацию СМИ, поводом для введения новых санкций является так называемое "дело Скрипаля" - то есть отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок", совершенное в Великобритании весной, а также недавнее отравление еще двух британских граждан и гибель одной из жертв. Кроме того, в санкционном решении упоминается о биологическом оружии, запрещенным для использования международными конвенциями.

Санкции будут введены в два этапа. Первый этап, как ожидается, вступит в силу 22 августа.

Как сообщал "УРА-Информ", Чехия никогда не изготовляла, не разрабатывали и не сберегали нервно-паралитическое вещество "Новичок", как утверждает премьер-министр Республики Андрей Бабиш. Как он заявил, такими данными оперирует чешская контрразведка BIS и военная разведка.


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