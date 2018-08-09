16:09 09.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В полиции считают, что убийство Олешко было заказным

Убийство в Бердянске ветерана АТО Виталия Олешко было заказным, и следы заказчиков ведут за пределы Запорожской области.

В полиции считают, что убийство Олешко было заказным

Об этом заявил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин, сообщает пресс-служба Нацполиции.

По его словам, в настоящее время следствием рассматриваются три основных версии убийства. Первая - преступление совершено лицами, входящими в преступные организации. Также рассматриваются версии совершения преступления из-за активной общественной или предпринимательской деятельности убитого.

Как сообщал "УРА-Информ", начальник Главного управления Национальной полиции в Запорожской области Сергей Комиссаров заявил, что убийцей ураинского бойца Виталия Олешко в Бердянске является бывший снайпер из отряда милиции особого назначения "Торнадо", а также участник антитеррористической операции.


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