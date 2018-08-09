В полиции считают, что убийство Олешко было заказным

Об этом заявил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин, сообщает пресс-служба Нацполиции.

По его словам, в настоящее время следствием рассматриваются три основных версии убийства. Первая - преступление совершено лицами, входящими в преступные организации. Также рассматриваются версии совершения преступления из-за активной общественной или предпринимательской деятельности убитого.

Как сообщал "УРА-Информ", начальник Главного управления Национальной полиции в Запорожской области Сергей Комиссаров заявил, что убийцей ураинского бойца Виталия Олешко в Бердянске является бывший снайпер из отряда милиции особого назначения "Торнадо", а также участник антитеррористической операции.