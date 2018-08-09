В ОБСЕ настаивают на немедленном освобождении Сенцова

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир обеспокоен ухудшением здоровья удерживаемого в российской колонии украинского режиссера Олега Сенцова и призывает к его немедленному освобождению.
Об этом Дезир написал в своем аккаунте в Твиттере.
Ранее омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что обращение матери Сенцова передали в российскую Спецкомиссию по помилованию.
Радиостанция "Эхо Москвы" обнародовала письмо матери Олега Сенцова, в котором она просит президента России Владимира Путина помиловать ее сына. Позже российский адвокат Ольга Динзе подтвердила эту информацию.
Как сообщал "УРА-Информ", эту информацию подтвердил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако, по его словам, по процедуре помилования предусмотрен необходимый по законодательству набор действий.