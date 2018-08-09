18:15 09.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В ОБСЕ настаивают на немедленном освобождении Сенцова

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир обеспокоен ухудшением здоровья удерживаемого в российской колонии украинского режиссера Олега Сенцова и призывает к его немедленному освобождению.

В ОБСЕ настаивают на немедленном освобождении Сенцова

Об этом Дезир написал в своем аккаунте в Твиттере. 

Ранее омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что обращение матери Сенцова передали в российскую Спецкомиссию по помилованию.

Радиостанция "Эхо Москвы" обнародовала письмо матери Олега Сенцова, в котором она просит президента России Владимира Путина помиловать ее сына. Позже российский адвокат Ольга Динзе подтвердила эту информацию.

Как сообщал "УРА-Информ", эту информацию подтвердил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако, по его словам, по процедуре помилования предусмотрен необходимый по законодательству набор действий.


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