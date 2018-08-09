В Кремле заявили, что получили письмо от матери Сенцова с просьбой о помиловании

Об этом в четверг, 9 августа, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, по процедуре помилования предусмотрен необходимый по законодательству набор действий.

Как сообщал "УРА-Информ", 8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что состояние украинского режиссера, политзаключенного Кремля Олега Сенцова является критическим, он почти не встает и считает, что конец близок.

Напомним, суд РФ приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в терроризме. Россия отказала Украине в передаче поливьязня, поскольку рассматривает крымчанина как гражданина РФ.