11:58 09.08.2018 | Политика | Новости
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В Эквадоре из-за беженцев из Венесуэлы введен режим чрезвычайного положения

Власти Эквадора в четверг, 9 августа, ввели в стране режим чрезвычайного положения.

В Эквадоре из-за беженцев из Венесуэлы введен режим чрезвычайного положения

Такие меры приняты в связи с наплывом венесуэльских беженцев, которые через Колумбию пытаются добраться до Эквадора. Как сказано в заявлении эквадорского Министерства иностранных дел, правительство Эквадора ввело режим чрезвычайного положения в провинциях Карчи, Эль-Оро и Пичинча, чтобы уделить должное внимание венесуэльским мигрантам на северной границе страны.

Режим ЧП, в рамках которого на север страны будут направлены дополнительные бригады врачей, полиции и социальных работников, будет действовать до конца августа.

В сообщении также отмечается, что число пребывающих через Колумбию венесуэльцев достигло на этой неделе в среднем 4,2 тысяч человек в сутки. При этом МИД не уточняет, какова была статистика ранее и почему число беженцев увеличилось.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, судья Хелдер Баррето приказал закрыть границу с Венесуэлой. Соответствующее решение он принял из-за большого притока беженцев. Как сообщает во вторник, 7 августа, BBC, вместе с тем граница остается открыта для бразильцев и граждан других стран.


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