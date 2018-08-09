ЦИК просит депутатов объяснить, каким законом им руководствоваться при референдуме

Комиссия просит предоставить ей разъяснения по поводу законодательного регулирования организации и порядка проведения всеукраинского и местных референдумов в Украине.

Как сказано в сообщении пресс-службы ЦИКа, опубликованном в четверг, 9 августа, ЦИК просит профильный комитет разъяснить законодательное урегулирование возможности назначения в установленном законом порядке комиссией первых и дополнительных местных выборов без проведения местного референдума по поддержке добровольного объединения территориальных общин, добровольного присоединения к объединенной территориальной общине, а также, при необходимости, внесения соответствующих изменений в законодательные акты с целью устранения правовых коллизий и несогласованностей.

Необходимость такого обращения обусловлена тем, что Закон "О всеукраинском референдуме" решением Конституционного Суда от 26 апреля был признан не соответствующим Конституции, - пояснили в пресс-службе.

При этом возникла правовая неопределенность относительно действия Закона "О всеукраинском и местных референдумах" 1991 года, который был отменен указанным выше законом.

В свою очередь отдельные вопросы добровольного объединения территориальных общин сел, поселков, городов и добровольного присоединения к объединенным территориальным общинам, при условии восстановления действия Закона "О всеукраинском и местных референдумах", могут относиться к перечню вопросов, которые в соответствии с частью второй статьи шесть указанного закона решаются исключительно местным референдумом.

Напомним, Конституционный Суд признал неконституционным закон о всеукраинском референдуме.

Как сообщал УРА-Информ, в марте 2016 года Конституционный Суд начал рассматривать конституционность закона о всеукраинском референдуме.