Трампу предоставят право вводить санкции за вмешательство в выборы

Соответствующий указ будет подписан в ближайшее время. Как сообщает газета The Washington Post со ссылкой на Белый дом, в тексте готовящегося указа говорится о том, что президент сможет без согласования с Конгрессом вводить санкции против десяти из 30 крупнейших коммерческих организаций тех стран, которые вмешивались в избирательный процесс в США.

При этом отрицается, что до сих пор какая-либо страна повлияла на выборы в США.

Напомним, Министерство юстиции США обвинил 12 сотрудников российских спецслужб в сговоре с целью вмешаться в президентские выборы в США в 2016 году.

Как сообщал УРА-Информ, президент России Владимир Путин допустил вмешательство россиян в выборы США, однако заверил, что РФ никогда не выдаст своих граждан американской стороне.