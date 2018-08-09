07:29 09.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Трампу предоставят право вводить санкции за вмешательство в выборы

Администрация президента Соединенных Штатов Америки хочет наделить президента Дональда Трампа правом вводить санкции за вмешательство в выборы.

Трампу предоставят право вводить санкции за вмешательство в выборы

Соответствующий указ будет подписан в ближайшее время. Как сообщает газета The Washington Post со ссылкой на Белый дом, в тексте готовящегося указа говорится о том, что президент сможет без согласования с Конгрессом вводить санкции против десяти из 30 крупнейших коммерческих организаций тех стран, которые вмешивались в избирательный процесс в США.

При этом отрицается, что до сих пор какая-либо страна повлияла на выборы в США.

Напомним, Министерство юстиции США обвинил 12 сотрудников российских спецслужб в сговоре с целью вмешаться в президентские выборы в США в 2016 году.

Как сообщал УРА-Информ, президент России Владимир Путин допустил вмешательство россиян в выборы США, однако заверил, что РФ никогда не выдаст своих граждан американской стороне.


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