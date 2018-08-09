Суд перенес рассмотрение апелляции на арест Савченко на 9 августа

Заседание продолжится в четверг, 9 августа, в 11 часов утра. Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение суд принял в среду вечером, заслушав выступления адвокатов и самой Савченко.

При этом во время своего выступления Савченко, которую подозревают в подготовке теракта в центре Киева с целью свержения власти, вновь заявила о нарушениях, допущенных судом первой инстанции во время продления ей срока ареста, и об абсурдности, по ее мнению, выдвинутых в ее адрес обвинений.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, народный депутат Украины Надежда Савченко просит суд взыскать с Генеральной прокуратуры моральный ущерб. Сумма ущерба, по ее мнению, должна составить одну гривну. Она также требует обязать ГПУ удалить из Интернета порочащую ее информацию. Как сказано в материалах суда, иск подан в начале августа в Деснянский районный суд города Киева по месту жительства Савченко.