11:17 09.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко поручил дипломатам готовить новую резолюцию по Крыму

Президент Украины Петр Порошенко дал поручение украинским дипломатам готовить новую резолюцию по Крыму.

Порошенко поручил дипломатам готовить новую резолюцию по Крыму

Ее нужно подготовит к следующей сессии Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций для прекращения какие-либо спекуляции по поводу статуса полуострова. Об этом в четверг утром, 9 августа, на своей страничке в социальной сети написал глава государства.

По его словам, Украина продолжает борьбу за деоккупацию Крыма, за права и свободы крымскотатарского народа. Генассамблея уже неоднократно поддержала позицию Украины, в частности относительно нарушения прав крымских татар, поэтому позиция цивилизованного мира остается неизменной: "Крым - это Украина", - написал Порошенко, добавив, что 9 августа мир отмечает Международный день коренных народов мира, а для Украины эта дата - напоминание о судьбе крымских татар, ныне живущих в условиях российской оккупации и подвергаемых притеснениям и издевательствам.

Мы делаем все, чтобы приблизить то время, когда коренной народ - крымские татары - в дальнейшем будут лелеять уникальные традиции своих предков в свободном украинском Крыму, - заверил президент Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Сенате Соединенных Штатов Америки опубликовали новый проект резолюции, осуждающей незаконные попытки РФ оккупировать Крым. Как сообщает пресс-служба Посольства Украины в США, в Сенат внесен на рассмотрение проект резолюции, осуждающей незаконные попытки Российской Федерации оккупировать украинский Крым.


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