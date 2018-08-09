Порошенко поручил дипломатам готовить новую резолюцию по Крыму

Ее нужно подготовит к следующей сессии Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций для прекращения какие-либо спекуляции по поводу статуса полуострова. Об этом в четверг утром, 9 августа, на своей страничке в социальной сети написал глава государства.

По его словам, Украина продолжает борьбу за деоккупацию Крыма, за права и свободы крымскотатарского народа. Генассамблея уже неоднократно поддержала позицию Украины, в частности относительно нарушения прав крымских татар, поэтому позиция цивилизованного мира остается неизменной: "Крым - это Украина", - написал Порошенко, добавив, что 9 августа мир отмечает Международный день коренных народов мира, а для Украины эта дата - напоминание о судьбе крымских татар, ныне живущих в условиях российской оккупации и подвергаемых притеснениям и издевательствам.

Мы делаем все, чтобы приблизить то время, когда коренной народ - крымские татары - в дальнейшем будут лелеять уникальные традиции своих предков в свободном украинском Крыму, - заверил президент Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Сенате Соединенных Штатов Америки опубликовали новый проект резолюции, осуждающей незаконные попытки РФ оккупировать Крым. Как сообщает пресс-служба Посольства Украины в США, в Сенат внесен на рассмотрение проект резолюции, осуждающей незаконные попытки Российской Федерации оккупировать украинский Крым.