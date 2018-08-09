Порошенко пообещал в сентябре внести поправки к Конституции по НАТО

Поправки в Конституцию, которыми будет закреплено стремление Украины вступить в Европейский союз и Североатлантический альянс, будут внесены президентом с началом нового политического сезона.
Они уже давно назрели, подготовлены и будут поданы на рассмотрение украинского парламента в сентябре. Об этом в четверг, 9 августа, в своем Twitter сообщил президент Украины Петр Порошенко.
По словам президента, его поправки к Конституции в этом вопросе уже подготовлены.
Напомним, депутаты Верховной рады Украины выходят после каникул к работе в новом политическом сезоне в сентябре 2018 года.
Как сообщал УРА-Информ, 17 июля 2018 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что во время саммита "Украина-НАТО" 19 лидеров стран-членов НАТО поддержали идею ускорения вступления Украины в Североатлантический альянс.
До этого глава государства отдал распоряжение готовить проект поправок к Конституции, который закрепит стремление Украины к вступлению в НАТО и в ЕС, в марте 2018 года.