20:05 09.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко пообещал в сентябре внести поправки к Конституции по НАТО

Поправки в Конституцию, которыми будет закреплено стремление Украины вступить в Европейский союз и Североатлантический альянс, будут внесены президентом с началом нового политического сезона.

Порошенко пообещал в сентябре внести поправки к Конституции по НАТО

Они уже давно назрели, подготовлены и будут поданы на рассмотрение украинского парламента в сентябре. Об этом в четверг, 9 августа, в своем Twitter сообщил президент Украины Петр Порошенко.

По словам президента, его поправки к Конституции в этом вопросе уже подготовлены.

Напомним, депутаты Верховной рады Украины выходят после каникул к работе в новом политическом сезоне в сентябре 2018 года.

Как сообщал УРА-Информ, 17 июля 2018 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что во время саммита "Украина-НАТО" 19 лидеров стран-членов НАТО поддержали идею ускорения вступления Украины в Североатлантический альянс.

До этого глава государства отдал распоряжение готовить проект поправок к Конституции, который закрепит стремление Украины к вступлению в НАТО и в ЕС, в марте 2018 года.


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