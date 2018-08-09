21:15 09.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко пообещал в этом году построят общежития для 23 тысяч военных

До конца 2018 года в Украине будут построены общежития для 23 тысяч военных-контрактников.

Порошенко пообещал в этом году построят общежития для 23 тысяч военных

Строительство таких общежитий находится среди первых приоритетов власти страны. Об этом в четверг, 9 августа, во время визита на один из заводов государственного концерна "Укроборонпром", заявил президент Украины Петр Порошенко.

Глава государства также напомнил, что когда была проведена спецконфискация 1,5 миллиардов долларов, которые были украдены у народа Украины предыдущей властью, еще тогда он сказал, что эти деньги буду работать на Украину, на ее народ, на ее оборону, на ее армию.

До конца этого года у нас будут общежития для украинских военнослужащих, - заверил Порошенко.

Напомним, Как сообщал УРА-Информ, Порошенко назвал строительство общежитий для военнослужащих самым масштабным за всю историю Вооруженных сил Украины. В частности, по словам главы государства, сейчас в Украине идет строительство 155 общежитий для военных.


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