Манафорт обогатился в Украине на 65 миллионов долларов

Пол Манафорт получил более 65 миллионов долларов за свою работу в Украине за 2010-2014 годы.
Эти деньги он хранил на счетах за пределами США.
За этот же период он потратил более 15 миллионов долларов на приобретение объектов недвижимости, обустройство домов и приобретение предметов роскоши.
Об этом сообщает медиакомпания СNN со ссылкой на судебную информацию.
Эти суммы были обнародованы в среду, 8 августа, в конце трехдневных показаний бывшего бизнес-партнера Манафорта Рика Гейтса в суде.
В них свидетель подтвердил, что Манафорт скрывал наличие 15 банковских счетов за пределами США и прибегал к подделке финансовых документов. Гейтс также признал, что воровал деньги у Манафорта.
Как сообщал "УРА-Информ", руководитель предвыборной кампании Президента Петра Порошенко Игорь Грынив подтвердил, что что в 2014 году встречался с американским политтехнологом Полом Манафортом по поводу сотрудничества. Манафорт был очень заинтересован в сотрудничестве с Порошенко. Однако встреча с Манафортом закончилась ничем.