18:33 09.08.2018 | Политика | Новости
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Манафорт обогатился в Украине на 65 миллионов долларов

Пол Манафорт получил более 65 миллионов долларов за свою работу в Украине за 2010-2014 годы.

Манафорт обогатился в Украине на 65 миллионов долларов

Эти деньги он хранил на счетах за пределами США.

За этот же период он потратил более 15 миллионов долларов на приобретение объектов недвижимости, обустройство домов и приобретение предметов роскоши.

Об этом сообщает медиакомпания СNN со ссылкой на судебную информацию.

Эти суммы были обнародованы в среду, 8 августа, в конце трехдневных показаний бывшего бизнес-партнера Манафорта Рика Гейтса в суде.

В них свидетель подтвердил, что Манафорт скрывал наличие 15 банковских счетов за пределами США и прибегал к подделке финансовых документов. Гейтс также признал, что воровал деньги у Манафорта.

Как сообщал "УРА-Информ", руководитель предвыборной кампании Президента Петра Порошенко Игорь Грынив подтвердил, что что в 2014 году встречался с американским политтехнологом Полом Манафортом по поводу сотрудничества. Манафорт был очень заинтересован в сотрудничестве с Порошенко. Однако встреча с Манафортом закончилась ничем.


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