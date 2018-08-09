Макрон в пятницу обговорит с Путиным дело Сенцова

Он планирует обсудить с ним вопрос украинского политзаключенного Кремля Олега Сенцова. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на свои источники в Елисейском дворце.

По данным издания, Макрон в телефонном разговоре с Путиным в пятницу обсудит вопрос осужденного украинского режиссера.

Напомним, сейчас у Сенцова третий затяжной кризис, вместе с тем, он не собирается прекращать голодовку. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова опубликовала фото Олега Сенцова.

Как сообщал УРА-Иформ, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир обеспокоен ухудшением здоровья удерживаемого в российской колонии украинского режиссера Олега Сенцова и призывает РФ немедленно его освободить. Также обеспокоенность выразил глава Министерства иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем, который призвал Россию освободить Сенцова.