Денисова просит на самолета отправить Сенцова в Москву

Украинский омбудсмен Людмила Денисова попросила российскую сторону о переводе украинского политзаключенного Олега Сенцова в одну из больниц Москвы для вывода его из голодовки.
По словам Денисовой, в больнице Лабытнанги нет специалистов, которые могут вывести его из голодовки.
Омбудсмен отметила, что выход из голодания значительно опаснее, чем сам процесс голодания, и любая ошибка может стать роковой. Специалисты такого профиля есть в Институте профессора Николаева в Москве и в Киевском НИИ геронтологии.
Денисова добавила, что просила свою российскую коллегу Москалькову о необходимости транспортировки Олега самолетом санитарной авиации.
Как сообщал "УРА-Информ", украинский политзаключенный режиссер Олег Сенцов признался, что конец близок. Его слова передала сестра политзаключенного Наталья Каплан на странице в Facebook. Она написала, что все катастрофически плохо. Олег передал женщине письмо в котором сообщает, что почти не встает.