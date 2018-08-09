Денисова просит на самолета отправить Сенцова в Москву

По словам Денисовой, в больнице Лабытнанги нет специалистов, которые могут вывести его из голодовки.

Омбудсмен отметила, что выход из голодания значительно опаснее, чем сам процесс голодания, и любая ошибка может стать роковой. Специалисты такого профиля есть в Институте профессора Николаева в Москве и в Киевском НИИ геронтологии.

Денисова добавила, что просила свою российскую коллегу Москалькову о необходимости транспортировки Олега самолетом санитарной авиации.

Как сообщал "УРА-Информ", украинский политзаключенный режиссер Олег Сенцов признался, что конец близок. Его слова передала сестра политзаключенного Наталья Каплан на странице в Facebook. Она написала, что все катастрофически плохо. Олег передал женщине письмо в котором сообщает, что почти не встает.