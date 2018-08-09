12:55 09.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100200906:roman_z

Денисова просит на самолета отправить Сенцова в Москву

Украинский омбудсмен Людмила Денисова попросила российскую сторону о переводе украинского политзаключенного Олега Сенцова в одну из больниц Москвы для вывода его из голодовки.

Денисова просит на самолета отправить Сенцова в Москву

По словам Денисовой, в больнице Лабытнанги нет специалистов, которые могут вывести его из голодовки.

Омбудсмен отметила, что выход из голодания значительно опаснее, чем сам процесс голодания, и любая ошибка может стать роковой. Специалисты такого профиля есть в Институте профессора Николаева в Москве и в Киевском НИИ геронтологии.

Денисова добавила, что просила свою российскую коллегу Москалькову о необходимости транспортировки Олега самолетом санитарной авиации.

Как сообщал "УРА-Информ", украинский политзаключенный режиссер Олег Сенцов признался, что конец близок. Его слова передала сестра политзаключенного Наталья Каплан на странице в Facebook. Она написала, что все катастрофически плохо. Олег передал женщине письмо в котором сообщает, что почти не встает.


Поделиться
Читайте также:

  • Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила о своих ближайших планах. Она намерена с визитом отправится в РФ, но когда это произойдет – зависит от российской стороны.

  • Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова просит правительственного комиссара по политике в области прав человека и гуманитарной помощи МИД Германии Бербель Кофлер поспособствовать в организации встречи с незаконно осужденным в России украинским режиссером Олегом Сенцовым в колонии города Лабытнанги.

  • Украинский политзаключенный Александр Кольченко, осужденный в России, сегодня прекратил голодовку. Об этом сообщил адвокат международной правозащитной группы "Агора" Андрей Лепехин на своей страничке в Facebook.
 
В Швеции представили электрокар стоимость в 15 тысяч евро - ВИДЕО Украина стала продавать меньше сахара за границу В Одесской области микроавтобус врезался в легковушку, погиб иностранец В Украине продолжают дешеветь арбузы
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив