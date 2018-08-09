14:36 09.08.2018 | Политика | Новости
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Британская полиция отпустила под залог кремлевского пропагандиста

Известный своим сотрудничеством с подконтрольными Кремлю телеканалами Russia Today и "Звезда" британец Грэм Филлипс, задержанный 7 августа в посольстве Грузии в Лондоне, сообщил, что его выпустили под залог.

Британская полиция отпустила под залог кремлевского пропагандиста

Как написал сам британец в своем микроблоге Twitter, его обвинили в незаконном проникновении на территорию посольства Грузии. Также ему запретили приближаться к представителям дипломатического учереждения.

Напомним, Филипс ворвался в грузинское посольство во время художественной выставки, посвященной жертвам российско-грузинского вооруженного конфликта 2008 года. Пророссийский писака назвал выставку "актом прославления фашизма" после того, как полицейские вывели его из помещения.

Как сообщал "УРА-Информ", Посольство Украины в Великобритании выразило надежду, что британская полиция расследует деятельность журналиста и блогера Грэма Филипса, а также призвало британские власти расследовать его действия и наказать за антиукраинскую пропаганду.


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