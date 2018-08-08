13:16 08.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Верховный суд РФ возьмется за дело Сущенко 12 сентября

Верховный суд России в середине сентября проверит законность приговора украинскому журналисту Роману Сущенко, осужденному в РФ на 12 лет колонии строгого режима за шпионаж.

Верховный суд РФ возьмется за дело Сущенко 12 сентября

Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ВС РФ в среду.

Как сообщалось, 4 июня Мосгорсуд приговорил украинского журналиста Сущенко к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж.

Как сообщал "УРА-Информ", дело незаконно осужденного в России украинского журналиста Романа Сущенко поступило в Верховный суд РФ. Приговор Сущенко обжалован в Верховном суде РФ Дело должны рассмотреть в течение 45 дней. Кроме того, в деле Сущенко задействуют все механизмы, которые помогут ему вернуться в Украину. Речь в частности идет о Конвенции 1993 года относительно передачи осужденных лиц для отбывания наказания на родине.


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