В деле Пола Манафорта засветились украинские олигархи

Как пишет Bloomberg, об этом сообщил во время заседания суда по делу о налоговых преступлениях Манафорта его бывший партнер Рик Гейтс.

По его словам, среди клиентов Манафорта были Сергей Левочкин, Сергей Тигипко, Андрей Клюев и Борис Колесников. Деньги на зарубежных счетах оформляли как займы, а не доходы.

Суд над Манафортом начался 31 июля. Его обвиняют в налоговых и банковских махинациях. Также пытаются установить, вступал ли предвыборный штаб Трампа в сговор с Россией с целью повлиять на результаты выборов в США.

Как сообщал "УРА-Информ", все деньги полученные в Украине были переведены на кипрские счета Манафорта. При этом Гейтс подтвердил, что они с Манафортом осознавали, что нарушают закон и признался, что присвоил несколько сотен тысяч долларов воспользовавшись доступом к зарубежным счетам при помощи фиктивных сделок. Он также подтвердил, что помогал ему подавать ложные налоговые декларации.