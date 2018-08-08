21:15 08.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украинский МИД призывает международных партнеров усилить давление на Россиию из-за Сенцова

В Министерстве иностранных дел Украины обеспокоены появившейся информацией об ухудшении здоровья политзаключенного, режиссера Олега Сенцова.

Украинский МИД призывает международных партнеров усилить давление на Россиию из-за Сенцова

Украина призывает международных партнеров к скорейшему усилению давления на Россию для освобождения Сенцова. Об этом в среду, 8 августа, в своем микроблоке в социальной сети написала спикер МИД Марьяна Беца.

Она также добавила информацию на английском языке, в котором также призывает партнеров оказать больше давления на Россию, чтобы спасти и освободить Сенцова.

Напомним, сегодня сестра политзаключенного Наталья Каплан сообщила, что Сенцов продолжает голодовку в российской колонии, он почти не встает.

Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение" - написала Каплан.

Вместе с тем, как сообщал УРА-Информ, пресс-секретарь уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой Алексей Зловедов заявил, что Состояние здоровья украинца Олега Сенцова, который находится в российской тюрьме, относительно стабильное.


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