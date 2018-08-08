Украинские дипломаты хотят, что бы Британия завела дело на Грэма Филипса

Такое заявление украинское посольство опубликовало в связи с инцидентом, который произошел накануне, 7 августа.

Как сообщила посол Грузии в Объединенном королевстве Тамар Беручашвили, Филипс ворвался в грузинское посольство во время художественной выставки, посвященной жертвам российско-грузинского вооруженного конфликта 2008 года.

Пророссийский писака назвал выставку "актом прославления фашизма" после того, как полицейские вывели его из помещения.

Грэм Филипс привлек к себе внимание после обнародования видео, на котором он называет "зомби" украинца Владимира Жемчугова. Это произошло когда Жемчугова освободили из плена боевиков.

Тогда посольство Украины также призвало британские власти расследовать действия Филипса и наказать его за антиукраинскую пропаганду.

Как сообщал "УРА-Информ", британское правительство намерено подать запрос об экстрадиции двух россиян, подозреваемых в осуществлении нападения в Солсбери, сообщает The Guardian со ссылкой на источники в Уайтхолле и в органах безопасности.