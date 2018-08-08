13:37 08.08.2018 | Политика | Новости
100200828:roman_z

Украинские дипломаты хотят, что бы Британия завела дело на Грэма Филипса

Посольство Украины в Великобритании выразило надежду, что британская полиция расследует деятельность журналиста и блогера Грэма Филипса.

Украинские дипломаты хотят, что бы Британия завела дело на Грэма Филипса

Такое заявление украинское посольство опубликовало в связи с инцидентом, который произошел накануне, 7 августа.

Как сообщила посол Грузии в Объединенном королевстве Тамар Беручашвили, Филипс ворвался в грузинское посольство во время художественной выставки, посвященной жертвам российско-грузинского вооруженного конфликта 2008 года.

Пророссийский писака назвал выставку "актом прославления фашизма" после того, как полицейские вывели его из помещения.

Грэм Филипс привлек к себе внимание после обнародования видео, на котором он называет "зомби" украинца Владимира Жемчугова. Это произошло когда Жемчугова освободили из плена боевиков.

Тогда посольство Украины также призвало британские власти расследовать действия Филипса и наказать его за антиукраинскую пропаганду.

Как сообщал "УРА-Информ", британское правительство намерено подать запрос об экстрадиции двух россиян, подозреваемых в осуществлении нападения в Солсбери, сообщает The Guardian со ссылкой на источники в Уайтхолле и в органах безопасности.


Поделиться
Читайте также:

  • "Прошло более четырех лет после революции на Майдане, а финансово слабая Украина продолжает терять миллиарды из-за коррупции. Как показали расследования, проведенные редакцией Sueddeutsche Zeitung в Киеве и Одессе, бюджет страны недополучает порядка 4,8 млрд долларов ежегодно из-за коррупции в таможенных органах. Это более чем одна пятая от общей суммы поступлений в бюджет и вдвое больше суммы, которую Украина рассчитывает получить в 2018 году от МВФ, ЕС и Всемирного банка", - сообщает автор публикации Флориан Хассель.

  • В посольстве Великобритании в Украине очень встревожены нападением на общественных активистов возле здания Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и силовым вторжением в здание Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

  • Украина требует, чтобы Российская Федерация прекратила оккупацию территории Грузии, которая длится уже десять лет.
 
Савченко требует от ГПУ выплатить моральный ущерб за распространение порочащей ее информации Верховный суд РФ возьмется за дело Сущенко 12 сентября 109 тысяч украинцев ожидают зарплату годами - Госстат Через десять лет после войны Грузия все еще испытывает давление России
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив