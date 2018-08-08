15:14 08.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украинская пенсия посадила "нардепа" из ЛНР на восемь лет

На Луганщине на восемь лет сел "депутат" так называемого "народного советы ЛНР".

Украинская пенсия посадила

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Представители спецслужбы установили, что житель Хрустального в 2014 году присоединился к рядам боевиков.

Преступник активно поддерживал вооруженную агрессию РФ против Украины. Также он принимал участие в установлении оккупационной администрации в Луганской области, голосовал за принятие ряда сепаратистских "законов".

Сотрудники Службы безопасности задержали горе-политика при попытке пересечения линии разграничения с целью получения пенсии на подконтрольной украинской власти территории.

Как сообщал "УРА-Информ", Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова настаивает на посещении представителями Красного Креста украинских узников и задержанных сепаратистов на территории Украины. Денисова предлагает, чтобы представители Красного Креста посещали украинских пленников. За четыре месяца представители организации не посетили ни одного нашего узника.


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