14:30 08.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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У Порошенко открестились от связей с пиарщиком Януковича

Руководитель предвыборной кампании Президента Петра Порошенко Игорь Грынив подтвердил, что что в 2014 году встречался с американским политтехнологом Полом Манафортом по поводу сотрудничества.

У Порошенко открестились от связей с пиарщиком Януковича

Об этом пишет Украинская правда.

Грынив утверждает, что Манафорт был очень заинтересован в сотрудничестве с Порошенко и принес на собеседование данные социологических исследований. Однако стратегия политтехнолога больше подходила для стратегии выборов 2009-2010 годов. По словам главы избирательного штаба Порошенко встреча с Манафортом закончилась ничем.

Грынив предположил, что информация о сотрудничестве с другими украинскими политиками, кроме экс-президента Виктора Януковича, это линия защиты адвокатов Манафорта на суде, чтобы американца восприняли не только как пиарщика Януковича, но и как политтехнолога, способного работать с представителями разных фракций.

Накануне на заседании суда соратник политтехнолога Ричард Гейтс заявил, что Манафорт работал с Порошенко во время президентской кампании 2014 года, но услуги не были оплачены в полном объеме. В АП заявили, что предложения о сотрудничестве поступали, но не рассматривались.

Как сообщал "УРА-Информ", украинские клиенты переводили Полу Манафорту миллионы долларов. В деле Пола Манафорта засветились украинские олигархи Как пишет Bloomberg, об этом сообщил во время заседания суда по делу о налоговых преступлениях Манафорта его бывший партнер Рик Гейтс. По его словам, среди клиентов Манафорта были Сергей Левочкин, Сергей Тигипко, Андрей Клюев и Борис Колесников.


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