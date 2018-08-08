У Москальковой заявили, что состояние Сенцова стабильное

Об этом в среду, 8 августа, заявила пресс-секретарь уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой Алексей Зловедов. По его словам, она вчера разговаривал с уполномоченным по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолием Саком.

Он по моей просьбе звонил врачу, который наблюдает Олега Сенцова в колонии. Там состояние относительно стабильное, - заявил Зловедов.

Напомним, украинский политзаключенный режиссер Олег Сенцов признался, что конец близок. Его слова передала сестра политзаключенного Наталья Каплан на странице в Facebook.

Она написала, что все катастрофически плохо. Олег передал женщине письмо в котором сообщает, что почти не встает.

Как сообщал УРА-Информ, Олег Сенцов находится в тяжелом состоянии из-за голодовки. Он похудел на 30 килограммов. У режиссера существенно понизился гемоглобин, пульс – около 40 ударов в минуту.