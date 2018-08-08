Савченко требует от ГПУ выплатить моральный ущерб за распространение порочащей ее информации

Сумма ущерба, по ее мнению, составляет одну гривну. Она также требует обязать ГПУ удалить из Интернета порочащую ее информацию. Как сказано в материалах суда, иск подан в начале августа в Деснянский районный суд города Киева по месту жительства Савченко.

В своих исковых требованиях депутат просит суд признать недостоверной и унижающей честь и достоинство и нарушающей право на неприкосновенность деловой репутации информацию, распространенную сотрудниками Главной военной прокуратуры в ходе судебного заседания 23 марта 2018 года в Шевченковском районном суде Киева во время ее ареста.

Савченко также требует обязать ответчика опровергнуть вышеуказанные сведения военной прокуратуры как такие, которые не соответствуют действительности и порочат ее честь, достоинство и деловую репутацию путем удаления их из всех интернет-ресурсов;

Учитывая то, что Главная военная прокуратура территориально находится в Соломенском районе Киева иск передан для рассмотрения в соответствующий районный суд.

Напомнми, как сообщал УРА-Информ, 30 июля Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины завершили расследование уголовного производства в отношении Савченко и главы организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана, подозреваемых в терроризме.