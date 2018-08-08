Порошенко по телефону переговорил с Помпео

Глава государства поблагодарил его за недавнюю декларацию о непризнании попытки аннексии украинского Крыма Российской Федерацией. Как сообщает пресс-служба президента, стороны поддержали подходы к дальнейшему противодействию российской агрессии и восстановлению территориальной целостности Украины, в том числе с учетом последних контактов между главами двух государств.

Среди основных тем Порошенко обсудил с госсекретарем деоккупацию Крыма, освобождение политзаключенных, "Северный поток-2" и сохранение санкций против России. Было также отмечено, что политика санкций в отношении РФ будет сохраняться, пока не будут восстановлены суверенитет и территориальная целостность Украины, включая Крым.

Политики также обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства между Украиной и США, в частности в сфере безопасности и обороны.

Напомним, как сообщал УРА-Информ. госсекретарь США Майк Помпео 25 июля заявил, что США никогда не признают российскую оккупацию Крыма и будут настаивать на территориальной целостности Украины. В Госдепе в очередной раз признали, что Россия нарушила международное право. Госсекретарь призвал Россию прекратить оккупацию Крыма.