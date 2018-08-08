07:29 08.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100200790:Polishuk

Порошенко по телефону переговорил с Помпео

Президент Украины Петр Порошенко во вторник вечером 7 августа, провел телефонный разговор с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Майком Помпео.

Порошенко по телефону переговорил с Помпео

Глава государства поблагодарил его за недавнюю декларацию о непризнании попытки аннексии украинского Крыма Российской Федерацией. Как сообщает пресс-служба президента, стороны поддержали подходы к дальнейшему противодействию российской агрессии и восстановлению территориальной целостности Украины, в том числе с учетом последних контактов между главами двух государств.

Среди основных тем Порошенко обсудил с госсекретарем деоккупацию Крыма, освобождение политзаключенных, "Северный поток-2" и сохранение санкций против России. Было также отмечено, что политика санкций в отношении РФ будет сохраняться, пока не будут восстановлены суверенитет и территориальная целостность Украины, включая Крым.

Политики также обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства между Украиной и США, в частности в сфере безопасности и обороны.

Напомним, как сообщал УРА-Информ. госсекретарь США Майк Помпео 25 июля заявил, что США никогда не признают российскую оккупацию Крыма и будут настаивать на территориальной целостности Украины. В Госдепе в очередной раз признали, что Россия нарушила международное право. Госсекретарь призвал Россию прекратить оккупацию Крыма.


Поделиться
Читайте также:
 
В Каменском умер заместитель городского головы, упав с велосипеда Киевское "Динамо" в ничью сыграло со "Славией" в отборе Лиги чемпионов В Киеве столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие НКРЭКУ подняла тарифы на поставки электроэнергии
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив