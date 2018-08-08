10:40 08.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Авторы Избирательного кодекса сомневаются в его быстром принятии

В Верховной Раде Украины голосов в поддержку Избирательного кодекса наберется на грани минимально необходимых.

Авторы Избирательного кодекса сомневаются в его быстром принятии

Навряд ли парламент сможет принять документ осенью. Такое мнение в среду, 8 августа, высказал руководитель рабочей группы и один из авторов документа Александр Черненко.

Так, по словам народного депутата, если документ и примут, то с минимальной поддержкой и в первом чтении.

В свою очередь еще один член рабочей группы, заместитель главы фракции "Самопомич" Руслан Сидорович уверен, в любом случае, это случится не ранее октября.

При этом "радикал" Игорь Попов считает, что открытые списки на выборах в Верховную раду - одна из наиболее прогрессивных норм проекта кодекса и в то же время наиболее противоречивая.

По его мнению, на данный момент в Раде нет политического большинства для изменения системы выборов в парламент.

Осенью проект кодекса не вынесут в зал, потому что скажут, что он не готов. И он на самом деле не готов, так как поправки не проработаны на уровне рабочей группы. Ускорить заседания сложно, ведь у нас и так явка на грани - приходят три-пять депутатов и пять экспертов", - пояснил Попов.

Напомним, из документа следует, что парламентские выборы будут проходить в 27 избирательных регионах. Распределение на регионы будет происходить по принципу областей Украины, кроме Киева, Днепра и Южного округа, куда войдут Херсонская область, АР Крым и Севастополь. Политические партии в каждом из этих регионов будут формировать свои списки из кандидатов в народные депутаты.

Что касается президентских выборов, то для баллотирования кандидату, помимо денежного залога, необходимо собрать подписи лиц, имеющих представительный мандат. Это могут быть мэры, депутаты местных советов и народные депутаты.

Как сообщал УРА-Информ, глава парламента Андрей Парубий уверен Верховная рада осенью рассмотрит проект Избирательного кодекса, обновление Центральной избирательной комиссии и имплементационные законопроекты в закон о национальной безопасности.


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