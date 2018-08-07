В Украину прибудут боевые самолеты США

По словам руководителя пресс-центра Воздушных сил Вооруженных сил Украины Романа Юрчило, на аэродроме в Гавришовке будет базироваться транспортная авиация, а для боевых самолетов избран аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области.

Летчики будут отрабатывать действия по авиационному прикрытию, десантированию личного состава и грузов, сопровождению операций по поиску и спасению военных и тому подобное.

К тренировкам решили присоединиться летчики еще с почти 10 стран. Вместе с украинскими и американскими пилотами задачи в небе будут выполнять их польские и румынские коллеги на самолетах F-16C. Еще около 10 стран НАТО планируют задействовать передовых авианаводчиков и других специалистов разных направлений.

Как сообщал "УРА-Информ", в акватории Черного моря корабли постоянной НАТО провели совместную тренировку с кораблями и катерами ВМС Украины. Целью маневров является повышение совместимости, отработка взаимодействия в составе многонациональных тактических соединений и способов применения катерных тактических групп, осуществление совместных противоминных действий в соответствии со стандартами НАТО.