11:33 07.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В параде ко Дню независимости примут участие 4,5 тысяч военных, - Полторак

В Киеве во вторник, 7 августа, началась тренировка украинских военнослужащих к военному параду ко Дню Независимости Украины, который состоится в центре столицы.

В параде ко Дню независимости примут участие 4,5 тысяч военных, - Полторак

В тренировке к военному параду ко Дню Независимости 2018 принимают участие представители силовых структур Украины. При этом в этом году женщины-военные впервые примут участие в параде.

По словам министра обороны Украины Степан Полторак, в нынешнем параде примут участие 4,5 тысяч военных.

Сейчас продолжается подготовка к параду, который будет проводиться по случаю 27-й годовщины независимости Украины. В этом году в военном параде также примут участие 250 единиц военной техники, - написал глава оборонного ведомства на своей страничке Facebook.

Полторак также добавил, что 24 августа по Крещатику пройдет 24 парадных расчета, которые представляют подразделения Вооруженных сил, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Службы безопасности.

Во время прохождения механизированной колонны будут продемонстрированы новые образцы вооружения и техники, которые уже находятся на вооружении и те, что проходят государственное испытание, - рассказал министр.

Напомним, 3 августа текущего года украинские военные провели первую репетицию парада ко Дню независимости.

Как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко заверил, что в этом году на параде впервые будут маршировать женщины-военнослужащие.


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