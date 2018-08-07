15:13 07.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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США призвали Россию вывести войска из Грузии

В 10-летнюю годовщину российско-грузинской войны американские дипломаты напомнили, что территории Грузии все еще оккупированы Россией, и призвали ее отвести вооруженные силы на довоенные позиции.

США призвали Россию вывести войска из Грузии

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter.

В августе 2008 года между Россией и Грузией произошел вооруженный конфликт. Российские войска совместно с южнооосетинскими формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, которая официально является частью Грузии, временно заняв ряд прилегающих к конфликтной зоне районов Грузии.

Позже Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. После конфликта Россия и Грузия прекратили дипломатические отношения. Абхазия и Южная Осетия, согласно грузинскому законодательству, – оккупированные Российской Федерацией территории. В 2000-х годах независимость Абхазии и Южной Осетии признали четыре страны: Россия, Никарагуа, Венесуэла и Науру.

Как сообщал "УРА-Информ", Украина требует, чтобы Российская Федерация прекратила оккупацию территории Грузии, которая длится уже десять лет. Украина поддерживает последнюю мирную инициативу Грузинского правительства "Шаг к лучшему будущему", которая направлена на примирение и урегулирование конфликта.


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