США призвали Россию вывести войска из Грузии

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter.

В августе 2008 года между Россией и Грузией произошел вооруженный конфликт. Российские войска совместно с южнооосетинскими формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, которая официально является частью Грузии, временно заняв ряд прилегающих к конфликтной зоне районов Грузии.

Позже Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. После конфликта Россия и Грузия прекратили дипломатические отношения. Абхазия и Южная Осетия, согласно грузинскому законодательству, – оккупированные Российской Федерацией территории. В 2000-х годах независимость Абхазии и Южной Осетии признали четыре страны: Россия, Никарагуа, Венесуэла и Науру.

Как сообщал "УРА-Информ", Украина требует, чтобы Российская Федерация прекратила оккупацию территории Грузии, которая длится уже десять лет. Украина поддерживает последнюю мирную инициативу Грузинского правительства "Шаг к лучшему будущему", которая направлена на примирение и урегулирование конфликта.