Порошенко узаконит армейское приветствие "Слава Украине"

Об этом сообщил министр обороны Степан Полторак.

Согласно его словам, Президент Украины дал задание народным депутатам подготовить изменения в закон Украины, которым утверждаются воинские уставы. Ожидается, что после выхода с каникул народные депутаты примут соответствующий документ.

"Субъектом законодательной инициативы будет президент - Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил", - говорится в сообщении.

Напоследок украинский министр удостоверил, что во время военного парада в День Независимости в Киеве 24 августа как воинское приветствие будет использоваться "Слава Украине!" и "Героям слава!": Во время проведения парада мы как раз покажем, что это более украинское, более наше.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ко Дню независимости Украины одноразовую адресную материальную помощь получат 55 тысяч 461 социально незащищенный житель Киева. Среди них и внутренне перемещенные лица, которые находятся на учете и фактически проживают в столице.