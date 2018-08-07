13:25 07.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100200740:labazovych

Порошенко узаконит армейское приветствие "Слава Украине"

Глава украинского государства Петр Порошенко поручил разработать законопроект, которым заменят воинское приветствие в ВСУ советского образца на "Слава Украине!" и "Героям слава!".

Порошенко узаконит армейское приветствие

Об этом сообщил министр обороны Степан Полторак.

Согласно его словам, Президент Украины дал задание народным депутатам подготовить изменения в закон Украины, которым утверждаются воинские уставы. Ожидается, что после выхода с каникул народные депутаты примут соответствующий документ.

"Субъектом законодательной инициативы будет президент - Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил", - говорится в сообщении.

Напоследок украинский министр удостоверил, что во время военного парада в День Независимости в Киеве 24 августа как воинское приветствие будет использоваться "Слава Украине!" и "Героям слава!": Во время проведения парада мы как раз покажем, что это более украинское, более наше.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ко Дню независимости Украины одноразовую адресную материальную помощь получат 55 тысяч 461 социально незащищенный житель Киева. Среди них и внутренне перемещенные лица, которые находятся на учете и фактически проживают в столице.


Поделиться
Читайте также:
 
Полиция установила еще одного участников нападения на активистку Гадзюк Количество пострадавших в отеле во Львовской области возросло до 26 В московском баре избили звезду фильмов "Такси" Евростат опубликовал цены на газ и электроэнергию в странах ЕС - ФОТО
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив