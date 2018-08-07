09:15 07.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко созывает заседание СНБО по противодействию вмешательству в выборы

Президент Украины Петр Порошенко во вторник, 7 августа, поручил Совету национальной безопасности и обороны предусмотреть заседание по противодействию вмешательству Российской Федерации в выборы.

Порошенко созывает заседание СНБО по противодействию вмешательству в выборы

Как написал глава государства на своей страничке в Facebook, в западных странах не сомневаются в подготовке Россией масштабных вмешательств в избирательные процессы. Порошенко также отметил, что Украина договорилась с партнерами координировать усилию по борьбе с таким вмешательством, поэтому я поручаю СНБС провести отдельное заседание по этому поводу.

Мы должны быть готовы общим с нашими международными партнерами фронтом противодействовать гибридным вызовам свободному демократическому волеизъявлению наших граждан, - подчеркнул Порошенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко неделю пребывал в ЕС с частной поездкой. В Администрации президента отметили, что он до 5 августа проводил в Евросоюзе ряд встреч. Также в АПУ опровергли информацию о пребывании президента в Испании.


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