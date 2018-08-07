Бразилия закрыла границу с Венесуэлой

Соответствующее решение он принял из-за большого притока беженцев. Как сообщает во вторник, 7 августа, BBC, вместе с тем граница остается открыта для бразильцев и граждан других стран.

Также она открыта и для венесуэльцев, которые возвращаются с севера Бразилии. Постановление не ограничивает воздушное и морское соединение.

При этом Баррето заявил, что этот шаг является "дискриминационным" и постановил временно закрыть границу, что бы позволить государственным органам разработать план борьбы с кризисом.

В свою очередь центральные власти Бразилии выступали против любого закрытия границы, заявив, что обычные венесуэльцы страдают от последствий гуманитарного кризиса и что Бразилия должна продолжать им помогать.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, французский парламент одобрил резонансный миграционный закон.

Национальное собрание (нижняя палата парламента Франции) одобрило пакет поправок в миграционном законодательстве, предложенные президентом Макроном.