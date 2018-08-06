В Южном Судане объявили об окончании гражданская война.

Президент страны Салва Киир и лидер повстанцев, бывший вице-президент Риек Машар Тени, в воскресенье, 5 августа, подписали окончательное соглашение о прекращении огня и разделе полномочий. Как сообщает Reuters, глава государства, в частности, заявил, что подписанное соглашение должно положить конец войне и конфликтам.

По его мнению, нынешнее соглашение между его правительством и повстанческой группировкой увенчается успехом, так как, в отличие от всех предыдущих, оно не было навязано извне.

Согласно договору, Машар возвращается на должность вице-президента.

Напомним, Южный Судан обрел независимость от Судана в 2011 году, но через два года между правительством во главе с Кииром и повстанческим движением во главе с Мачаром началась гражданская война.

Как сообщал УРА-Информ, по данным ООН, за время конфликта в Южном Судане погибли свыше десяти тысяч человек, более 2,2 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома.