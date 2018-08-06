У освобожденного из русской колонии Костенко сломана рука

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

По словам омбудсмена Александр Костенко очень устал, говорить ему трудно. Он нуждается в помощи. Денисова пообещала, что Александр обязательно пройдет медицинское обследование и всю необходимую реабилитацию.

Осужденный в России крымский активист Евромайдана Александр Костенко вышел на свободу. Костенко отбывал наказание в колонии общего режима российского города Кирово-Чепецк. По версии российского следствия 18 февраля 2014 года в ходе "массовых беспорядков" в Киеве Костенко причинил телесные повреждения сотруднику крымского спецподразделения "Беркут". Активист также, как утверждают силовики, без предусмотренного законом разрешения, незаконно хранил по месту жительства нарезной ствол.

Как сообщал "УРА-Информ", политзаключенный Александр Костенко, которого освободили из российской колонии, вместе с украинскими дипломатами пересек российско-украинскую границу и уже вечером будет в Киеве.