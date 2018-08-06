17:33 06.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100200680:roman_z

У освобожденного из русской колонии Костенко сломана рука

Сегодня, 6 августа, освобожденный из российской колонии Александр Костенко рассказал уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой, что у него сломана рука.

У освобожденного из русской колонии Костенко сломана рука

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

По словам омбудсмена Александр Костенко очень устал, говорить ему трудно. Он нуждается в помощи. Денисова пообещала, что Александр обязательно пройдет медицинское обследование и всю необходимую реабилитацию.

Осужденный в России крымский активист Евромайдана Александр Костенко вышел на свободу. Костенко отбывал наказание в колонии общего режима российского города Кирово-Чепецк. По версии российского следствия 18 февраля 2014 года в ходе "массовых беспорядков" в Киеве Костенко причинил телесные повреждения сотруднику крымского спецподразделения "Беркут". Активист также, как утверждают силовики, без предусмотренного законом разрешения, незаконно хранил по месту жительства нарезной ствол.

Как сообщал "УРА-Информ", политзаключенный Александр Костенко, которого освободили из российской колонии, вместе с украинскими дипломатами пересек российско-украинскую границу и уже вечером будет в Киеве.


Поделиться
Читайте также:
 
При взрыве грузовика вблизи Болоньи пострадали не менее 20 человек Подозреваемого в нападении на Гандзюк взяли под стражу Дело Сущенко наконец то попало в Верховный суд РФ Освобождение Сенцова требуют люди на разных континентах
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив