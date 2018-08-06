Северная Корея не перестала разрабатывать ядерное оружие

В отчете отметили, что КНДР продолжает игнорировать резолюции Совета безопасности из-за значительного увеличения перевозок нефтепродуктов и угля кораблями в 2018 году.

В документе также настаивают, что Пхеньян пытается поставлять вооружение и военное оборудование через иностранных посредников в Ливию, Йемен и Судан.

Эксперты пришли к выводу, что активность КНДР делает финансовые санкции неэффективными.

Отчет появился после заявлений госсекретаря США Майка Помпео о том, что он "оптимистично" настроен о прекращении разработки ядерного оружия в Северной Корее. Помпео также сообщил, что лидер КНДР Ким Чен Ын сам определит сроки окончательного ядерного разоружения. Это зафиксировано в договоренностях между США и Северной Кореей.

Впрочем на прошлой неделе собеседник "Washington Post" сообщил, что шпионские спутники зафиксировали продолжение активности на мощностях по производству баллистических ракет.

Как сообщал "УРА-Информ", американские спецслужбы усматривают признаки того, что Северная Корея производит новые ракеты на заводе, на котором были созданы первые в стране межконтинентальные баллистические ракеты, способные долететь до США, согласно ознакомленным с разведданными чиновникам.