15:36 06.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Сайдик рассказал, что поможет ввести миротворцев на Донбасс

Продление действия закона об особом статусе оккупированного Донбасса может способствовать введению миротворцев ООН.

Сайдик рассказал, что поможет ввести миротворцев на Донбасс

Об этом говорится в письме специального представителя ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика, сообщает первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

По ее словам, руководству украинского Парламента поступило обращение Сайдика. В нем дипломат обращает внимание на то, что действие закона, который предусматривает особый порядок самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, продленного на год в октябре 2017 года, заканчивается этой осенью. В послании он также отмечает, что очередное продление действия закона могла бы способствовать привлечению сил ООН для урегулирования конфликта.

Как сообщал "УРА-Информ", бюро по правам человека ОБСЕ опровергает информацию о том, что желает отправить делегацию в аннексированный Крым. Об этом заявил представитель организации Томас Раймер. По его словам, бюро готово организовать визит для оценки ситуации с правами человека в Крыму только при условии приглашения украинской власти. Учереждение не получало такого приглашения, а следовательно, не планирует такую ​​миссию.


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