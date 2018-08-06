Сайдик рассказал, что поможет ввести миротворцев на Донбасс

Об этом говорится в письме специального представителя ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика, сообщает первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

По ее словам, руководству украинского Парламента поступило обращение Сайдика. В нем дипломат обращает внимание на то, что действие закона, который предусматривает особый порядок самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, продленного на год в октябре 2017 года, заканчивается этой осенью. В послании он также отмечает, что очередное продление действия закона могла бы способствовать привлечению сил ООН для урегулирования конфликта.

Как сообщал "УРА-Информ", бюро по правам человека ОБСЕ опровергает информацию о том, что желает отправить делегацию в аннексированный Крым. Об этом заявил представитель организации Томас Раймер. По его словам, бюро готово организовать визит для оценки ситуации с правами человека в Крыму только при условии приглашения украинской власти. Учереждение не получало такого приглашения, а следовательно, не планирует такую ​​миссию.