Россия высылает греческих дипломатов

Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров уже отменил визит в Грецию, который должен был состояться в сентябре.

13 июля Греция решила выслать двух российских дипломатов и запретить въезд еще двум за их вмешательство во внутренние дела страны. В свою очередь МИД РФ пригрозил "зеркальными мерами".

Позже в Афинах заявили, что, несмотря на хорошие отношения с РФ, не намерены терпеть российское вмешательство, которое угрожает национальной безопасности страны.

По данным СМИ, высланные российские дипломаты финансировали протестующие группы, выступающие против соглашения с Македонией о переименовании.

Как сообщал "УРА-Информ", количество жертв лесных пожаров в пригородах Афин достигло 91 человека. 59 тел на настоящий момент опознаны.