Россия сделала Стивена Сигала главным по гуманитарным отношениям с США

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.

Там отметили, что американского актера Стивена Сигала, который ранее получил гражданство РФ, назначили на должность специального представителя МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей.

Задачей актера называют содействие дальнейшему развитию российско-американских отношений в гуманитарной области, в частности, взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов.

Должность Сигала является общественно-политической и не предусматривает денежного вознаграждения.

В сообщении МИД РФ также отметили, что это тот случай, когда народная дипломатия встречается с дипломатией традиционной.

Как сообщал "УРА-Информ", Президент Российской Федерации подписал закон, согласно которому вводится новый порядок регистрации лицензий на пользование недрами в Крыму. Согласно закону, право пользования участками недр, расположенными в Черном и Азовском морях, будет предоставляться по решению правительства России, принятом по результатам аукциона на право пользования участками недр.