15:57 06.08.2018 | Политика | Новости
100200670:roman_z

Россия сделала Стивена Сигала главным по гуманитарным отношениям с США

Россия продолжает использовать американского актера Стивена Сигала в пропагандистских целях.

Россия сделала Стивена Сигала главным по гуманитарным отношениям с США

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.

Там отметили, что американского актера Стивена Сигала, который ранее получил гражданство РФ, назначили на должность специального представителя МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей.

Задачей актера называют содействие дальнейшему развитию российско-американских отношений в гуманитарной области, в частности, взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов.

Должность Сигала является общественно-политической и не предусматривает денежного вознаграждения.

В сообщении МИД РФ также отметили, что это тот случай, когда народная дипломатия встречается с дипломатией традиционной.

Как сообщал "УРА-Информ", Президент Российской Федерации подписал закон, согласно которому вводится новый порядок регистрации лицензий на пользование недрами в Крыму. Согласно закону, право пользования участками недр, расположенными в Черном и Азовском морях, будет предоставляться по решению правительства России, принятом по результатам аукциона на право пользования участками недр.


Поделиться
Читайте также:
 
Северная Корея не перестала разрабатывать ядерное оружие Боевики заганяют под свои знамена иностранцев Путин решил законодательно присвоить ресурсы Крыма Первый штраф в Дании за ношение никаба
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив